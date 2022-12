Calciomercato Milan – Massara e Maldini a caccia di un 2004 norvegese

Il Milan si prepara per il rientro in Serie A: i rossoneri dovranno giocare contro la Salernitana il 4 gennaio. Per Stefano Pioli ci sarà un ultimo test, il 30 dicembre contro il PSV. Poi sarà di nuovo campionato. Occhio anche al calciomercato: Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero progettare il futuro del club, sia per gennaio che per l'estate. I due dirigenti potrebbero essere alla ricerca di profili molto giovani in giro per tutta Europa.