Calciomercato Milan – Maldini e Massara vogliono il rinnovo per Giroud

Olivier Giroud, attaccante del Milan, va verso il rinnovo del contratto per un'altra stagione con i rossoneri. I dirigenti stravedono per lui

Daniele Triolo

Olivier Giroud va verso il rinnovo del contratto con il Milan per un'altra stagione. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. L'attaccante francese, classe 1986, si è guadagnato, infatti, la gloria eterna nei libri di storia del Milan con i suoi gol decisivi per la conquista del 19° Scudetto.

Ma anche per il tormentone 'si è girato Giroud', diventato un coro dei tifosi della Curva Sud, nato in occasione della girata su Stefan de Vrij per il suo secondo gol personale nel derby di ritorno del passato campionato, vinto per 1-2 dal Diavolo in un 'San Siro' colorato di nerazzurro.

Milan, Giroud avrà il rinnovo di contratto

Giroud, oltretutto, è anche un esempio a Milanello, per i più giovani, per come si impegna quotidianamente nel lavoro. Ecco perché, secondo il quotidiano torinese, nonostante gli sforzi del club di Via Aldo Rossi, nel calciomercato estivo 2023, saranno concentrati sulla ricerca di una prima punta importante, si vuole anche prolungare il contratto dell'ex Arsenal e Chelsea.

Paolo Maldini e Frederic Massara, così come Stefano Pioli, stravedono per l'attaccante francese e vogliono, dunque, proseguire con lui, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023, almeno fino al 2024. Nel frattempo, però, Giroud pensa a far il suo meglio con il Milan, segnando a più non posso, per conquistarsi la convocazione in Nazionale per i Mondiali in Qatar.

Soltanto nella seconda parte di stagione il discorso rinnovo entrerà nel vivo: ad avallare, poi, l'eventuale nuovo accordo tra Giroud e il Milan, come noto, ci sarà la nuova proprietà, il fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>