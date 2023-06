Calciomercato Milan – Maldini e Massara volevano un campione del mondo

Paolo Maldini e Frederic Massara, ex dirigenti del Milan, avevano messo gli occhi su un campione del mondo

Ormai Paolo Maldini e Frederic Massara non sono più i dirigenti del Milan, in seguito all'esonero ufficiale comunicato loro prima da Gerry Cardinale e poi formalizzato attraverso la nota pubblicata dal club. Continuano, però, a susseguirsi i retroscena sul loro conto, anche per quanto riguarda alcune operazioni di calciomercato.