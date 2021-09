Calciomercato Milan – Maldini lancia il segnale: Kessie, ora che fai?

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Franck Kessie è sempre più incerto. Le parole di ieri di Maldini sono state chiare

Salvatore Cantone

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è sicuramente il rinnovo di Franck Kessie. Come tutti sanno, il centrocampista ivoriano ha un contratto in scadenza nel 2022. Certo l'ex Atalanta è un giocatore indispensabile per la squadra di Stefano Pioli, ma il Milan, come sempre, andrà dritto per la sua strada. E' successo già con Gianluigi Donnarumma e con Hakan Calhanoglu, e chissà che non possa accadere la stessa cosa con Kessie.

Come dicevamo, Paolo Maldini ha parlato prima del fischio di Juventus-Milan di ieri: "Con Kessié è da un anno e mezzo che parliamo con il suo procuratore, ci saranno altri incontri più avanti " Poi, parlando dell'addio di Locatelli, il direttore dell'area tecnica ha spiegato come "Al Milan rimane solo chi vuole rimanere". Un chiaro segnale a tutti i giocatori del Milan, che non possono dare nulla per scontato. In primis Kessie.

Il Milan dunque sul calciomercato vuole il rinnovo di Kessie, ma alle sue condizioni, e quindi il passo in avanti deve essere fatto dal giocatore stesso. L'offerta di circa 6 milioni di euro a stagione non cambia e probabilmente non c'è neanche un grande feeling tra Maldini e l'agente di Kessie, George Atangana. Ma perchè l'ivoriano non ha ancora firmato, sebbene se ne stia parlando da un anno e mezzo? Probabilmente perchè Franck vuole andare a giocare da qualche altra parte e guadagnare ancora di più rispetto a quanto offerto dal Milan.

Certo, il centrocampista è un pezzo da novanta difficile da sostituire, ma il Milan non ha intenzione di rinunciare alla propria filosofia. Maldini ha lanciato il messaggio, ora tocca a Kessie decidere cosa fare. Si ripeterà la stessa storia di Donnarumma e di Calhanoglu? Pochi mesi e sapremo. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero