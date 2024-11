Calciomercato Milan – Daniel Maldini alla Fiorentina? La voglia del giocatore

Calciomercato Milan - Per Maldini spunta la Fiorentina: ecco i dettagli

Come riportato dacalciomercato.com, la Fiorentina starebbe facendo sul serio per Daniel Maldini. Sarebbe una richiesta di Palladino, pazzo del figlio di Paolo. Per questo la dirigenza viola starebbe intensificando i contatti con l’agente Beppe Riso per raggiungere un accordo con vista sulla prossima estate.Nel contratto che lega Maldini al Monza sono presenti due clausole che possono essere attivate solo nella sessione estiva: una di 12 milioni valida per l'Italia e 15 per l'estero. Come ricorda calciomercato.com, l'Atalanta sarebbe da tempo in pole per Maldini. Il punto focale potrebbe essere il progetto: Daniel vorrebbe andare in una squadra che crede fortemente in lui per crescere e non perdere il treno della Nazionale. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Difesa? La soluzione. Si può parlare di Scudetto". Sul mercato... | ESCLUSIVA