Calciomercato Milan – Casting per l’attacco: il nuovo nome di Maldini

Le prestazioni deludenti di Origi e Rebic , potrebbero spingere il Milan a puntare su più di un giocatore per l'attacco, specialmente in caso di cessione di almeno uno dei due. Dalla Spagna, ecco un nuovo nome che potrebbe rientrare nella lista di Paolo Maldini .

Calciomercato Milan, un nuovo nome per l'attacco?

Come riportato da Relevo, il contratto di Dembele con il Lione scadrà alla fine di questa stogione e il rinnovo, potrebbe essere molto lontano. Il Milan, quindi, potrebbe mettere il 26enne nella lista del centravanti per la prossima estate. Il giocatore francese, potrebbe piacere molto a Paolo Maldini e potrebbe prendere il posto di Origi, che potrebbe lasciare i rossoneri dopo una sola stagione a Milanello. L'estate è ancora lontana e la lista di Maldini potrebbe diventare sempre più lunga, con il Diavolo che avrà bisogno di un nuovo attaccante per il futuro. Milan, c’è un problema in attacco: male le riserve, Giroud unica garanzia