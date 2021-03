Calciomercato Milan – Maldini continua a seguire Lovato | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Maldini ha sempre nel mirino Matteo Lovato, difensore dell'Hellas Verona

Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta pensando di rinforzarsi in difesa in vista della prossima stagione. Oltre al riscatto di Fikayo Tomori, Maldini e Massara starebbero pensando all'acquisto di un altro giovane difensore. Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera sta seguendo con molta attenzione Matteo Lovato dell'Hellas Verona. Quest'ultimo ha alternato luci e ombre in questa stagione, ma di sicuro stiamo parlando di un giocatore dalle grandi potenzialità. Intanto un ex compagno di squadra attacca Romagnoli.