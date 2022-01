Calciomercato Milan – Maldini: “Botman bel giocatore. Ma non è l’unico”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato di calciomercato ieri prima del match contro la Roma. In particolare di Sven Botman ...

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi oggi in edicola riportano le dichiarazioni di calciomercato che Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha rilasciato ieri sera prima di Milan-Roma 3-1 a 'San Siro'. In particolare, quelle riferite a Sven Botman, classe 2000, difensore centrale olandese che i rossoneri vorrebbero prelevare dal Lille in questa sessione invernale di trattative.

"Botman è un bravissimo calciatore, ma naturalmente non è l'unico bravo - ha detto Maldini del colosso dei 'Dogues' -. Ci sono altri giocatori disponibili. L'unica necessità, adesso, a causa dell'infortunio di Simon Kjær, è quella di prendere un difensore. Se faremo un giocatore in prestito per sei mesi o una soluzione definitiva anche per i prossimi anni si dovrà valutare anche in base al prezzo ed al tipo di calciatore che individueremo".

Per 'La Gazzetta dello Sport', la valutazione di Botman, da parte del Lille, in questo calciomercato invernale è salita oltre i 30 milioni di euro. Per questo Maldini, d'accordo con il direttore sportivo Frederic Massara, sta anche valutando altre piste. Più economiche, nel rispetto dei parametri della sostenibilità imposti dal fondo Elliott Management Corporation. Milan, nome nuovo per sostituire Kjær: le ultime news di mercato >>>