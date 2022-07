Calciomercato Milan – Domani blitz di Maldini in Belgio per De Ketelaere

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', domani Paolo Maldini volerà in Belgio per incontrare il Club Brugge e chiudere l'affare De Ketelaere

Il Milan è pronto a chiudere la pratica De Ketelaere. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', domani è previsto un viaggio in Belgio per Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali incontreranno il Club Brugge per chiudere la trattativa per il classe 2001. De Ketelaere, infatti, è l'obiettivo numero uno per la trequarti rossonera, con il Diavolo che sarebbe pronto ad alzare ulteriormente l'offerta arrivando ai circa 35 milioni di euro richiesti dai nerazzurri.