Calciomercato Milan - Maldini a un passo dall'Atalanta? Contatti avanzati

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Daniel Maldini vorrebbe restare in Serie A. La Juventus avrebbe preso informazioni con l'agente Riso. Al momento, si legge, l'Atalanta sembrerebbe essere la destinazione più probabile. Ci sarebbero contatti avanzati con il Monza per pagare la clausola. Vedremo se sarà un'operazione per l'estate o per il calciomercato invernale. Se dovesse andare in porto, metà della clausola andrà nelle casse del Milan, ovvero 6 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, tanti segnali d'allarme: fase difensiva deficitaria. Restano dubbi