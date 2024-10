Calciomercato Milan – Daniel Maldini all’Atalanta? Percassi apre

L’amministrare delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky, prima della partita contro il Verona, che la squadra guidata da Gasperini ha vinto per 6 a 1 (il gol anche l'ex Milan De Ketelaere). L'ad della Dea ha parlato anche di calciomercato e in particolare di Daniel Maldini, ex trequartista del Milan ora al Monza. L'ex rossonero potrebbe tornare anche al Diavolo, visto che il Milan si è riservato il 50% della rivendita futura e quindi potrebbe essere agevolato in una futura trattativa. Ecco le parole di Percassi.