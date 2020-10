Calciomercato Milan – Maksimovic, interesse rossonero: le ultime

Mercato Milan, occhio a Maksimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Negli ultimi giorni della sessione di calciomercato appena terminata, il Milan ha cercato con insistenza un difensore centrale per rinforzare il pacchetto arretrato. Tanti i tentativi andati a vuoto: da Wesley Fofana a Simakan, passando per German Pezzella. Stefano Pioli, dunque, si è dovuto accontentare dei pochi elementi presenti in rosa, visto che rimangono numerose le indisponibilità.

Per questo motivo la dirigenza, nel mercato di gennaio, potrebbe provare nuovamente a sistemare la difesa. Uno dei nomi nuovi che potrebbe emergere è quello di Nikola Maksimovic. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, il serbo non è contento della sua situazione a Napoli, dal momento che Gennaro Gattuso lo utilizza come alternativa alla coppia titolare Koulibaly-Manolas. Il suo agente Fali Ramadani è atteso nel capoluogo campano per discutere del suo contratto, che andrà in scadenza nel 2021. Tra i club interessati a parametro zero ci sarebbe anche il Milan, insieme a Inter, Valencia e Marsiglia.

