Calciomercato Milan – Mail al Liverpool: “Trattiamo con Origi”

Daniele Triolo

Divock Origi rinforzerà l'attacco del Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato. Su questo, ormai, non sembrano esserci davvero più dubbi.

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan ha aspettato che i 'Reds' non potessero più sfruttare l'opzione unilaterale in suo favore per il prolungamento del contratto del belga per una stagione prima di avvisare formalmente la società inglese dei negoziati.

Il Liverpool, infatti, avrebbe potuto rinnovare il contratto di Origi fino al 30 giugno 2023 nel caso in cui il classe 1995 avesse toccato quota 10 presenze stagionali in Premier League. Obiettivo, però, impossibile, poiché l'ex Lille e Wolfsburg ne ha totalizzate appena 7 su 36 e, alla fine del massimo campionato inglese mancano soltanto due partite.

Come di regola, quindi, il Milan ha mandato una mail al Liverpool per avvisarlo della trattativa di calciomercato in corso con Origi. Il quale, dunque, si traferirà a parametro zero a Milanello dal prossimo 1° luglio. Sarà lui uno dei rinforzi per il reparto offensivo di mister Stefano Pioli. Che potrà contare ancora su Olivier Giroud, ma non si sa ancora se ci sarà o meno Zlatan Ibrahimović.

Origi, dopo la finale di Champions League di sabato 28 maggio a Parigi tra Liverpool e Real Madrid, arriverà a Milano per svolgere le visite mediche con il club rossonero e firmare il suo nuovo contratto. Sarà un calciatore rossonero fino al 30 giugno 2026 per uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

