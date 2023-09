Calciomercato Milan – Maignan e un rinnovo da firmare: cifre e dettagli

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan vuole blindare Mike Maigna con un nuovo rinnovo per il portiere rossonero

Operazione rinnovo

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, i dirigenti rossoneri mirano ad aprire la trattativa per il rinnovo del portiere francese solo dopo il derby contro l'Inter programmato al termine della sosta delle nazionali. Per Maignan si tratterebbe di un prolungamento fino al 2028 e un aumento d'ingaggio, passando dai 2,8 milioni che percepisce ora a ben 4 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Pallone d'oro, ecco i 30 candidati, per il Milan... >>>