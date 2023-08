Calciomercato Milan – Maignan incedibile: presto il rinnovo

Milan, Maignan è incedibile

Per Maignan, si legge, il Milan avrebbe alzato un muro, anche alla richiesta del Bayern. Per i rossoneri è incedibile. A inizio calciomercato già il Chelsea avrebbe provato mettendo sul piatto 60 milioni a fronte di una richiesta di 100. Il Milan intanto non ha assolutamente abbassato la valutazione che fa del portiere. Mike non si muove da Milanello.