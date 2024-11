Il Milan si prepara a chiudere uno degli accordi più importanti per il futuro della sua rosa: il rinnovo di Mike Maignan

Il Milan si prepara a chiudere uno degli accordi più importanti per il futuro della sua rosa: il rinnovo di Mike Maignan. Nonostante il focus sia spesso sulla lotta in campionato, la dirigenza rossonera sta lavorando alacremente anche per blindare i suoi giocatori chiave, e il portiere francese rappresenta uno dei pilastri su cui costruire il futuro.