Calciomercato Milan – Novità sui rinnovi di Maignan, Pulisic e Reijnders

In casa Milan si pensa al calciomercato e, soprattutto, ai rinnovi dei contratti dei pezzi pregiati: i nomi in questioni sono quelli di Mike Maignan , Christian Pulisic e Tijjani Reijnders .

Come riportato da Fabrizio Romano su X, Reijnders rinnoverà col Milan per altri 5 anni, come già rivelato ad ottobre. Il numero 14 è completamente concentrato sui rossoneri ed avrà un aumento di stipendio.