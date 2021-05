Calciomercato Milan – Maignan ‘prenotato’: conferme anche dalla Francia

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Mike Maignan, portiere del Lille, vestirà rossonero solo se Gigio Donnarumma non rinnovasse

"Se n’è parlato molto, in Italia, negli ultimi giorni ed ora la notizia ha trovato conferma anche in Francia, più precisamente da ‘RMC Sport’. Mike Maignan , classe 1995, potrebbe arrivare al Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato .

"Il club di Via Aldo Rossi, infatti, avrebbe già trovato un accordo di massima con il portiere francese per un contratto di cinque anni , fino al 30 giugno 2026 , da 3 milioni di euro netti a stagione. Con il Lille , club che ne detiene il cartellino, si starebbe ragionando sulla base di un’operazione da 15 milioni di euro, che arriverebbero a 16,5 con i bonus di squadra.

"La notizia è stata rilanciata dal ‘Corriere dello Sport’ di oggi. L’accordo, però, per il trasferimento di Maignan dal Lille al Milan diventerebbe effettivo soltanto in un caso. Ovvero, qualora Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma decidesse di non prolungare il suo contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno, e quindi optasse per approdare altrove (Juventus?) a parametro zero.