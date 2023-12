Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Manchester United su Maignan”

Il percorso di André Onana al Manchester United sta trovando parecchi ostacoli. Il camerunense, trasferitosi a in Inghilterra la scorsa estate, sta fornendo prestazioni non all'altezza delle 47 milioni di sterline spese dal club per strapparlo all'Inter e le critiche da stampa e tifosi non tardano ad arrivare.

Come riporta il The Sun, quotidiano britannico, il club con casa all'Old Trafford starebbe pensando di trovare un sostituto e tra i nomi che circolano in dirigenza ci sarebbe quello del portiere del MilanMike Maignan. Il francese vuole restare al Milan ed è legato da un contratto con scadenza a giugno 2026, ma non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Il Manchester United sarebbe pronto a fare follie per l'estremo difensore della nazionale transalpina, si parla di un'offerta pari a 60 milioni di sterline.