Mike Maignan nel mirino di una big inglese: futuro in bilico?

Il futuro di André Onana al Manchester United è incerto: gli inglesi puntano Mike Maignan del Milan come alternativa?

Il futuro di André Onana al Manchester United è incerto, con il club inglese che valuta alternative per rinforzare la porta. Tra i nomi più caldi c’è Mike Maignan , portiere del Milan , che potrebbe essere destinato a lasciare i rossoneri nel prossimo mercato estivo.

Maignan, 29 anni, è diventato uno dei portieri più affidabili in Europa grazie alle sue eccellenti prestazioni con il Milan, dove è arrivato nel 2021. Con un contratto in scadenza nel 2026, il francese potrebbe essere il profilo ideale per il Manchester United, che cerca stabilità dopo un periodo di incertezze con Onana.