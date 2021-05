Calciomercato Milan – Maignan, il migliore di tutti in Europa: il dato

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan sta arrivando in rossonero. Si presenterà con un bel biglietto da visita!

Maignan, giunto ieri notte a Milano, svolge le visite mediche oggi per il Milan: firmerà un contratto di cinque anni, ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. La metà di quanto, in questi ultimi quattro campionati, ha percepito Donnarumma. Un terzo, almeno, di quanto chiedeva Mino Raiola per far firmare il suo assistito.