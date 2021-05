Calciomercato Milan – Maignan è pronto a firmare: le cifre | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero ha bloccato Mike Maignan del Lille. Il portiere è pronto a firmare

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Domenica c'è una partita importantissima contro la Juventus, che può essere decisiva anche per il futuro. In primo piano ovviamente il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Sabato il portiere si è confrontato con circa duecento tifosi, con la polizia a controllare. Le trattative tra il portiere e il club rossonero proseguono, ma l'intesa è sempre più difficile da raggiungere.