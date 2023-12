Calciomercato Milan – Maignan va via? Ecco il possibile sostituto

Il Milan si prepara a un calciomercato invernale che potrebbe essere molto importante. I rossoneri dovranno cercare di trovare i giusti profili, per coprire i buchi di un rosa martoriata da una serie di infortuni molto importanti. Non solo in entrata, il Milan dovrà lavorare anche in uscita, con la possibile partenza di Krunic e anche sui rinnovo. Quello più impellente è di Mike Maignan. Il portiere, come scrive 'Tuttosport', potrebbe anche partire. Ecco il possibile sostituto.