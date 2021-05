Calciomercato Milan – Maignan al centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan, dopo le visite mediche, deve ottenere l'idoneità sportiva all'Ambrosiano

Dopo aver sostenuto le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', Mike Maignan è arrivato da qualche minuto al centro Ambrosiano di Milano per ottenere l'idoneità sportiva. Nel pomeriggio, poi, il portiere francese sarà a 'Casa Milan' per firmare il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2026. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>