Calciomercato Milan – Mahrez primo acquisto di InvestCorp? Il punto

Riyad Mahrez primo colpo di calciomercato del Milan 'targato' InvestCorp? Ne ha parlato 'gazzetta.it'. Il club rossonero, infatti, deve acquistare un nuovo esterno destro d'attacco per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Questo perché sarà venduto Samu Castillejo, mentre, a quanto sembra, non sarà riscattato Junior Messias dal Crotone.

Con Alexis Saelemaekers che potrebbe restare quale alternativa di lusso, il Milan cerca sul mercato estivo un calciatore che possa garantire qualità, quantità e, magari, una doppia cifra in termini di gol ed assist al fine di diventare sempre più competitivo, oltre che in Serie A, anche in Champions League. Torneo al quale i rossoneri parteciperanno per il secondo anno consecutivo.

Per la versione online della 'rosea', sembra aver perso vigore la pista che portava a Domenico Berardi, classe 1994, di proprietà del Sassuolo. Questo perché Elliott ha giudicato fuori da ogni logica di mercato la richiesta di 30 milioni di euro avanzata dal Sassuolo per un calciatore che, seppur forte, a quasi 28 anni non ha mai giocato le coppe europee.

Si fa sempre più largo, invece, tra i desideri di calciomercato del Milan, il nome di Mahrez. Un profilo, questo, di altissimo lignaggio, considerando esperienza, bacheca e rendimento in campo. Il contratto del connazionale di Ismaël Bennacer scadrà il 30 giugno 2023 e, pertanto, il costo del cartellino del fantasista algerino non dovrebbe essere proibitivo: si parla di 40 milioni di euro.

Vero, più di Berardi. È anche vero che Mahrez è più anziano di Berardi, essendo nato nel 1991. Ma per migliorare le performance del Milan in Champions, servono anche calciatori di livello e qualità che, in quel torneo, hanno già accumulato tanta esperienza. L'algerino ha giocato 40 partite nella massima competizione calcistica europea. Inoltre, in carriera ha già vinto tantissimo: 8 titoli tra coppe nazionali e campionato, tra Leicester e Manchester City, suo attuale club.

Può suscitare, magari, qualche perplessità l'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Ma Mahrez, giova ricordare, è un calciatore che, in questa stagione con i 'Citizens' di Pep Guardiola ha segnato 23 gol e fornito 8 assist in 42 gare. Altro livello, categoria fuoriclasse. Per InvestCorp potrebbe essere la prima vera 'bandierina' sul nuovo corso aziendale del Milan. Già, perché Sven Botman e Divock Origi sarebbero acquisti allestiti dalla famiglia Singer per conto di Elliott.

Se il Milan, però, vorrà davvero Mahrez nel prossimo calciomercato estivo, dovrà affrettarsi. Il giocatore piace anche a PSG, Real Madrid e Barcellona. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>

