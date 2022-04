Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Rossoneri interessati a Mahrez”

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Francia, il Milan sarebbe interessato a Riyad Mahrez del Manchester City

Incredibile bomba di mercato dalla Francia riguardante il Milan. Secondo 'FootMercato', i rossoneri si sarebbero inseriti nella corsa per Riyad Mahrez. Il calciatore algerino è in scadenza di contratto nel 2023 con il Manchester City, club in cui milita attualmente. Certamente non sarà una trattativa semplice, in quanto sul giocatore ci sono gli occhi anche del PSG alla ricerca di un sostituto del partente Angel Di Maria, quest'ultimo in scadenza a giugno e pronto a dire addio ai parigini a parametro zero.