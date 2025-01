Calciomercato Milan – Il talento Magni piace in Serie B: i dettagli

Vittorio Magni , giovane talento del Milan , sarebbe finito nel mirino di un club di Serie B. A rivelarlo è stato Nicolò Schira , esperto di calciomercato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito, infatti, il classe 2006 avrebbe riscontrato l'interesse del Mantova , società neopromossa nel campionato cadetto. Ancora non è stata presentata alcuna offerta, a quanto pare, ma le prossime settimane potrebbero essere importanti per il suo futuro.

A questo proposito, qualche settimana fa, il suo agente Stefano Antonelli ci aveva parlato in esclusiva della sua stagione al Milan con tanto di accenno sul futuro: "Per quanto riguarda Vittorio, se ci fossero stati degli interrogativi li ha dissolti. Ha avuto una crescita esponenziale clamorosa. Per quanto gli riguarda non fa differenza tra Primavera, Milan Futuro e prima squadra. È in una continua crescita straordinaria, è un atleta, un professionista con una caratterialità fortissima, titolare della Nazionale Under 19 e stra apprezzato da tutti. Il suo percorso è netto e tutti ne siamo molto soddisfatti".