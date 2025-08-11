Calciomercato Milan, Magni in partenza: ecco la sua destinazione

Vittorio Magni, duttile terzino del Milan che ha ben figurato in Prima Squadra, pronto a salutare i rossoneri in questo calciomercato estivo
Vittorio Magni, classe 2006, duttile terzino (può giocare sia a destra sia a sinistra) che ha ben figurato nelle fila della Prima Squadra del Milan di Massimiliano Allegri in queste amichevoli pre-campionato, è in procinto di lasciare i rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato.
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X', il difensore è diretto al Cesena, compagine che milita in Serie B. La formula dell'operazione, quella del prestito secco per una stagione, fino al 30 giugno 2026.