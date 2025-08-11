PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Magni in partenza: ecco la sua destinazione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Magni in partenza: ecco la sua destinazione

Calciomercato Milan, Magni in partenza: ecco la sua destinazione
Vittorio Magni, duttile terzino del Milan che ha ben figurato in Prima Squadra, pronto a salutare i rossoneri in questo calciomercato estivo
Daniele Triolo Redattore 

Vittorio Magni, classe 2006, duttile terzino (può giocare sia a destra sia a sinistra) che ha ben figurato nelle fila della Prima Squadra del Milan di Massimiliano Allegri in queste amichevoli pre-campionato, è in procinto di lasciare i rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X', il difensore è diretto al Cesena, compagine che milita in Serie B. La formula dell'operazione, quella del prestito secco per una stagione, fino al 30 giugno 2026.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, De Winter c'è ma può arrivarne un altro. Tare ...” >>>

Nell'ultima annata, Magni ha totalizzato 39 partite tra Milan Futuro (17 tra Serie C e Coppa Italia di categoria) e Milan Primavera (22 tra campionato, Coppa Italia di categoria e Youth League). Al suo attivo, 4 assist tra Primavera 1 (3) e coppa nazionale Primavera.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA