Dodi Lukebakio sarebbe un'opzione per il Milan in questo calciomercato: e spunta un retroscena risalente alla sessione invernale

Dodi Lukebakio sarebbe un'opzione per il Milan nel corso di questo calciomercato estivo. A rivelarlo è stato il collega Sacha Tavolieri, molto ben informato in merito alle vicende relative ai calciatori belgi, tramite un'esclusiva pubblicata in un post sul proprio account 'X'. Secondo quanto riportato, infatti, l'esterno d'attacco del Siviglia avrebbe appena cambiato agente, passando sotto l'ala di Fali Ramadani. Quest'ultimo ha stretti legami con Igli Tare e per questo il ragazzo potrebbe diventare un'ipotesi.