Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Botman, Newcastle stanco”

Sven Botman è il nome in primo piano nelle ultime settimane di calciomercato del Milan. Il Newcastle cerca di forzare i tempi

Si fa sempre più intricato il triangolo di calciomercato tra Sven Botman, il Milan ed il Newcastle. Secondo quanto riportato su Twitter da Luke Edwards, giornalista del Daily Telegraph, il Lille deve prendere una decisione entro questa settimana sull'offerta dei Magpies per il difensore. Il club di Premier League offre 30 milioni di sterline. Non sembra essere intenzionato a fare ulteriori rilanci, cominciando a valutare anche possibili alternative come Lloyd Kelly e Nathan Ake.