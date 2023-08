Calciomercato Milan – Lukaku in rossonero? In sede dicono che …

Molti rumors di calciomercato sono imprevedibili e, a volte, rasentano la follia come ad esempio quello che vedrebbe Romelu Lukaku al Milan piuttosto che nell'Inter. Oramai la frattura con il club nerazzurro è stata netta ed il centravanti belga è alla ricerca di una nuova sistemazione. Sembra che neanche a Londra ci si più spazio per lui nei blues. Proprio per questo motivo è stato proposto a squadre come Tottenham e Roma ma non c'è ancora stata una svolta. Potrebbe, dunque, finire al Milan nei giorni finali di mercato?