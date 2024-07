Il Napoli riflette su Lukaku, pupillo di Conte, centravanti ideale per le sue idee tattiche. Tra i due c'è fiducia e sintonia. Tanto che, pur con il corteggiamento del Milan, per il 'CorSport', Lukaku aspetta il Napoli di Conte e vorrebbe unirsi subito al gruppo degli azzurri, sposando il progetto di Aurelio De Laurentiis , senza dover aspettare l'estate inoltrata.

Potrebbero bastare 20-25 milioni per convincere i 'Blues'

Prima, però, il Napoli dovrebbe cedere Victor Osimhen, per cui ci sarebbero Chelsea (ma ad una cifra molto inferiore alla clausola risolutoria di 130 milioni di euro), PSG e qualche club della Saudi Pro League araba. Quali potrebbero essere le cifre per il trasferimento di Lukaku al Napoli in questo calciomercato estivo? La clausola risolutoria è di circa 44 milioni di euro, ma potrebbero bastarne 20-25 per convincere i 'Blues' a lasciarlo andare. L'idea del prestito secco non convince nessuno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Zirkzee più vicino … grazie a Pioli: il retroscena >>>