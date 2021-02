Calciomercato Milan – Lukaku, il retroscena: è stato vicino ai rossoneri

Milan, il retroscena su Lukaku

In vista di Milan-Inter, Repubblica, in edicola questa mattina, ha svelato un retroscena relativo a Romelu Lukaku. Il centravanti del’Inter, in passato, è stato molto vicino al Milan.

Carmine Longo, compianto dirigente all’epoca del Bologna, aveva osservato un giovanissimo Lukaku ai tempi nell’Anderlecht. Longo rimase incantato dal centravanti, e dunque cercò di portare l’attaccante in Italia con l’aiuto di Adriano Galliani, all’epoca amministratore delegato del Milan.

L'idea, dunque, era quella di fare un'operazione in sinergia tra Milan e Bologna. Lukaku avrebbe giocato inizialmente con i rossoblu per poi vestire la maglia rossonera. Alla fine la trattativa con l'Anderlecht saltò, in quanto non c'era l'accordo definitivo sulle commissioni. Lukaku, anni dopo, è riuscito comunque ad arrivare in Italia, vestendo la maglia nerazzurra.