Calciomercato Milan – Offerta al Chelsea per Lukaku: Inter all’angolo

Ora, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', Lukaku ha due opzioni concrete per il suo futuro: Milan, che, però, esclude a priori e gli arabi dell' Al-Hilal , che gli hanno offerto un contratto per tre anni , con scadenza fissata al 30 giugno 2026 , da 30 milioni di euro netti a stagione. L'Al-Hilal, che ha iniziato la corte a Lukaku già subito dopo la finale di Champions League , non si sta arrendendo dinanzi i 'no' del belga.

Lukaku, ha scritto la 'rosea', ha voglia di Inter e non si vede in alcun modo al Milan. Vorrebbe, però, vedere da parte dei nerazzurri, un segnale concreto, un affondo deciso, non altre proposte di prestito. Insomma, vorrebbe che l'Inter dimostrasse di volerlo quanto lui ha dimostrato di tenere alla maglia nerazzurra. Altrimenti è pronto a prendere in considerazione altre ipotesi. La sua priorità è l’Inter, in seconda battuta comunque restare a giocare in Europa e possibilmente non in Premier League, torneo nel quale non vorrebbe più metter piede. Le vie del mercato sono infinite e imprevedibili. Milan, via anche Theo e Leao? Le ultime >>>