Calciomercato Milan – Thuram, sì all’Inter: che beffa per i rossoneri

Ma c'è di più: grazie al Decreto Crescita , Thuram - che arriva all'Inter a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach - al lordo prenderà meno di quanto ha preso il bosniaco nei due anni trascorsi a Milano. Appena 8 milioni di euro lordi a stagione. La giornata di ieri, poi, è stata decisiva per mettere a punto gli ultimi dettagli di un contratto molto articolato, con vari bonus , e logicamente, per sistemare la questione delle commissioni agli agenti.

Proposta più alta, modulo più congeniale per lui

Per la 'rosea', Thuram ha preferito andare all'Inter anziché al Milan in questo calciomercato estivo un po' perché la proposta economica nerazzurra era leggermente più alta, un po' perché ritiene che il modulo della squadra di Simone Inzaghi, il 3-5-2, sia migliore per le sue caratteristiche tecniche. L'Inter, dunque, dopo averlo sfiorato nel 2021 e a gennaio, ha effettuato il sorpasso per Thuram all'ultima curva soffiandolo ai rivali. Milan, via anche Theo e Leao? Le ultime >>>