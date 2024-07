"Osimhen via? Ad oggi non c’è stata una squadra che più delle altre ha chiesto informazioni al Napoli, si è avvicinata al valore della clausola o ha raggiunto già un accordo col giocatore. Le squadre che stanno cercando un attaccante in Europa e possono permettersi Osimhen sono Arsenal e Manchester United. Poi tra pochi giorni si aprirà il mercato arabo, si aprirà un nuovo fronte e potrà succedere davvero di tutto. Poi bisognerà vedere se Osimhen vorrà andare a giocare lì". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Obiettivo Zirkzee: pronta una nuova mossa | PM News>>>