Marchetti: “Lukaku? Conte spinge, ma il Milan può sfruttare un fattore”

"In tutti i trasferimenti che ha fatto Lukaku la sua volontà è stata decisiva. Questo non significa che lui al Milan non vuole andare. C'è un fattore tempo che il Diavolo può sfruttare: fin tanto che il Napoli ha in rosa Osimhen, il Napoli non può andare a chiudere con il Chelsea, mentre il Milan sta cercando di capire quale può essere la condizione migliore per andare a chiudere con il giocatore. E qui subentra anche la squadra detentrice del cartellino, perché Lukaku in questo momento il Chelsea lo da, ma non in prestito" ha aggiunto.