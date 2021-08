Calciomercato Milan – Lukaku al Chelsea può liberare Ziyech: il punto

Il Milan "tifa" per il trasferimento di Lukaku al Chelsea. L'arrivo del belga, infatti, potrebbe liberare Ziyech, obiettivo dei rossoneri

Il Milan "tifa" per il trasferimento di Lukaku al Chelsea . L'arrivo del belga, infatti, potrebbe liberare Ziyech , obiettivo di calciomercato dei rossoneri. Il ritorno di Lukaku a Londra sembra ormai imminente. Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere lunedì la giornata decisiva per definire gli ultimi dettagli. Accordo sulla base di 115 milioni di euro cash , senza contropartite, con l'attaccante che andrà a guadagnare 12 milioni più bonus a stagione sino al 2026 .

Il Chelsea , a quel punto, dovrebbe gioco-forza cedere qualche giocatore offensivo. Il primo nome è quello di Tammy Abraham . La punta è l'erede di Duvan Zapata all'Atalanta , qualora il colombiano vada a sostituire Lukaku all'Inter. Ma anche Hakim Ziyech potrebbe essere in uscita. L'esterno offensivo marocchino rappresenterebbe la prima scelta per occupare il ruolo sulla trequarti rossonera. A favorire l'operazione sarebbe anche l'ottimo rapporto che vi è tra i due club, con il Milan che proverebbe ad avanzare una richiesta di prestito biennale con diritto di riscatto .

Al tempo stesso il club inglese valuterebbe l'opportunità di inserire all'interno della trattativa una richiesta per il contro-riscatto del giocatore, come il Real Madrid ha fatto con Brahim Diaz. Trattativa che potrebbe entrare nel vivo negli ultimi giorni di mercato, con i londinesi costretti a cedere. Oltre a Ziyech, potrebbe arrivare in rossonero anche Josip Ilicic. I colloqui con l'Atalanta proseguono e la volontà di tutti è quella di giungere al più presto ad un accordo che soddisfi le parti in causa. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>