Calciomercato Milan – Ag. Lukaku: “I rossoneri cercano un centravanti”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Federico Pastore, agente di Romelu Lukaku, ha parlato del futuro del suo assistito

Romelu Lukaku al Milan? Fanta-mercato o colpo possibile? Difficile dirlo al momento. Federico Pastorello, agente del calciatore, non chiude la porta ai rossoneri. Il noto procuratore, infatti, nell'intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato del futuro del belga, che potrebbe essere nuovamente in Italia dopo l'esperienza al Chelsea. Ecco cosa ha detto: "Mercato degli attaccanti? In Italia: il Milan, vista l’età delle sue punte, credo cerchi un centravanti. Futuro Lukaku? Non possiamo ipotizzare trattative: il Chelsea ha definito la cessione del club, non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo aprire discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare". Intanto pronto un colpo di calciomercato dal Portogallo.