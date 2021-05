Calciomercato Milan – L’Udinese fissa il prezzo del cartellino di De Paul

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. I rossoneri sono interessati a Rodrigo De Paul: ecco la cifra richiesta dall'Udinese

Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan è tutt'altro che certo. Proprio per questo motivo, la società rossonera ha iniziato a sondare dei nomi che possano sostituire il fantasista turco in caso di mancato rinnovo. Tra i tanti calciatori che interessano al 'Diavolo' spicca sicuramente l'estro e il talento di Rodrigo De Paul, numero 10 dell'Udinese. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato tanto di questo possibile trasferimento ai rossoneri da parte dell'ex Valencia, ma la cifra richiesta dai friulani per cedere il loro gioiello è sicuramente importante. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il presidente bianconero Giampaolo Pozzo chiede 35 milioni di euro per De Paul. Una somma sicuramente elevata per le casse del Milan che starebbe pensando di inserire nella trattativa anche Hauge pur di abbassare il prezzo. Ecco la nostra intervista esclusiva ad Asmir Begovic: l'ex portiere del Milan ha parlato del futuro di Donnarumma e non solo