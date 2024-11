Quest'estate, il Milan ha provato a prendere Joshua Zirkzee, che alla fine è andato al Manchester United. In rossonero, invece, sono arrivati Tammy Abraham in prestito dalla Roma, che non sta brillando moltissimo, ed Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, che ha bisogno di un'alternativa importante e di spessore. Per questo in casa Milan si starebbe pensando a Lucca, che fino ad ora ha segnato 6 gol tra Serie A e Coppa Italia.