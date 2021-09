Calciomercato Milan – Lucca strega la Serie B: Maldini si muove | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: anche i rossoneri sono interessati a Lucca, attaccante che sta facendo molto bene al Pisa

Salvatore Cantone

Il Milan, sul calciomercato, pensa a Lorenzo Lucca. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutte le big italiane sono interessate all'attaccante, che sta facendo molto bene al Pisa. Per lui cinque reti in sei partite ed è attualmente il capocannoniere della Serie B. Interessa anche a Roberto Mancini, perchè, anche se è alto 2 metri e passa, ha un'ottima padronanza tecnica.

Come detto, Lucca non piace solo al Milan, ma anche a Inter e Juventus. Le relazioni degli osservatori sono molto positive, a testimonianza di come in questo attaccante classe 2000 non c'è fisicità, ma anche grande talento con notevoli margini di crescita. Il costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Chissà che che Maldini e Massara non possano tentare un affondo, anche perchè Zlatan Ibrahimovic e OlivierGiroud non sono eterni. E' vero, c'è Pietro Pellegri, ma il rendimento di Lucca non può essere messo da parte. Al momento non c'è un club davvero in pole position, ma di sicuro le top italiane (e estere) proveranno ad acquistarlo il prima possibile, magari entro la fine dell'anno. La Juventus è leggermente avanti, ma la partita è ancora tutta da giocare. Lucca è pronto a spiccare il volo. Ecco le probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid: novità in difesa.