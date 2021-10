Calciomercato Milan – Lucca in rossonero, affare in stile Adli? Il punto

Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, colpo di calciomercato in attacco per il Milan? Prime manovre del Diavolo sul centravanti predestinato ...

Daniele Triolo

Il Milan ha intenzione di acquistare un nuovo attaccante nelle prossime sessioni di calciomercato. Il nome di Lorenzo Lucca, classe 2000, bomber del Pisa in Serie B con 6 gol nelle prime 7 partite di campionato, è quello che, attualmente, 'scalda' più i cuori della dirigenza rossonera sul fronte italiano. Anche se, al contempo, Paolo Maldini e Frederic Massara non dimenticano di battere anche piste estere, in particolare in Francia ed in Belgio.

Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Lucca, in gol ieri durante Italia-Svezia con la Nazionale Under 21 del Commissario Tecnico Paolo Nicolato, piace a tutti le grandi di Serie A. Ma il Milan sta provando già adesso a giocare d'anticipo su di lui, al fine di bruciare la concorrenza di Inter e Juventus, anche loro seriamente intenzionate ad acquisire il cartellino del centravanti di Moncalieri (TO).

Il Pisa, però, si tiene stretto il suo gioiello e non intende privarsi di Lucca nel calciomercato di gennaio. Il Milan, allora, starebbe pensando, secondo la 'rosea', di imbastire con i nerazzurri toscani un'operazione sulla falsariga di quanto fatto con il Bordeaux per Yacine Adli. Il Diavolo acquisterebbe Lucca a gennaio, per poi, però, lasciarlo in prestito al Pisa di Luca D'Angelo fino al termine dell'attuale stagione.

Si parla, attualmente, di una valutazione di 10 milioni di euro per Lucca. Ma non è detto che, con il trascorrere delle settimane, il suo prezzo possa continuare a salire. Magari gol dopo gol.