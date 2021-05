Calciomercato Milan – Lucas Vazquez, parole d’addio al Real Madrid

Le ultime sul calciomercato del Milan: Lucas Vazquez, calciatore del Real Madrid, ha parlato del suo futuro al The Athletic’

Lucas Vazquez più vicino al Milan? E' questa la sensazione delle ultime ore. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno, ma al momento non ci sono passi avanti per il rinnovo. Lucas Vazquez, a proposito del suo futuro, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del The Athletic. Ecco cosa ha detto: "Non so cosa succederà. Non si sa mai cosa succederà in futuro. Sono fortunato a giocare per il Real Madrid, il club che tifavo da bambino. Se vado o rimango, qualunque cosa accada sarò sempre un tifoso del Real Madrid. Senza dubbio, i miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me".