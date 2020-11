Calciomercato Milan – Lovato, occhio alla Juventus: le ultime / News

Calciomercato Milan, occhio alla Juventus

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Anche per il calciomercato di gennaio il Milan ha la priorità di acquistare un difensore centrale. Uno dei nomi sondati dai rossoneri è quello di Matteo Lovato, classe 2000 di proprietà del Verona. Il giocatore rappresenta uno dei giovani emergenti più interessanti del panorama italiano e non solo. Viste le qualità tecniche, ovviamente, non ci sono soltanto i rossoneri su Lovato. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ anche la Juventus ha mostrato un grande interesse per il centrale di Juric e avrebbe mosso passi importanti per un suo acquisto futuro. Situazione in aggiornamento, bisognerà aspettare per capire chi tra le pretendenti riuscirà ad assicurarsi il giovane talento. Maldini vuole trattenere il giocatore: ecco il piano >>>