Calciomercato Milan – Lovato, no del Verona all’offerta rossonera | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: l’offerta per Lovato

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere di Verona, in edicola questa mattina, ha scritto dell’interesse del Milan per Mattia Lovato, difensore che si sta mettendo in luce nel Verona.

Secondo il quotidiano, Maldini e Massara avrebbero offerto 5 milioni di euro più il cartellino di Leo Duarte. Secco no da parte del Verona, che ritiene troppo bassa la proposta rossonera. Il Milan sembra intenzionato a questo punto a puntare su Simakan o su Kabak. Calciomercato Milan: Maldini sfida i potenti della Premier. VAI ALLA NOTIZIA>>>