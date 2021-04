Calciomercato Milan – Lovato, interesse della Roma: futuro da scrivere

Matteo Lovato, difensore del Verona, interessa alla Roma per la prossima stagione. Il giocatore è accostato da tempo al Milan

Il Milan, si sa, è sempre attento ai nuovi talenti emergenti in giro per l'Europa. Per uno di questi, tutto italiano, l'interesse rossonero si registra da tempo. Parliamo di Matteo Lovato, difensore classe 2000 del Verona. Attenzione però alla concorrenza: secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore è finito nel mirino della Roma, che potrebbe provarci in vista della prossima stagione. Il presidente Setti, nei mesi scorsi, ha rifiutato un'offerta di 13 milioni di euro per Lovato, ma adesso la situazione sembra essere decisamente cambiata. La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia