Calciomercato Milan – Colombo, quale futuro? L’idea dei rossoneri

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha tanti estimatori e sta migliorando tantissimo in Salento con Marco Baroni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Lorenzo Colombo, centravanti di proprietà del Milan che, in questa stagione, sta giocando in Serie A nella fila del Lecce di Marco Baroni.

Il centravanti della Nazionale Italiana Under 21, recentemente chiamato anche da Roberto Mancini in uno stage con l'Italia 'dei grandi', è migliorato tanto, in Salento, con la formazione giallorossa.

Il Milan gode per i progressi di Colombo — Il Milan, ha sottolineato la 'rosea', può sorridere. Colombo, infatti, è andato al Lecce la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto per 3,5 milioni di euro, ma i rossoneri possono esercitare il diritto di contro-riscatto sul bomber di Vimercate con 4,5 milioni di euro.

Praticamente, il direttore sportivo leccese, Pantaleo Corvino, si è assicurato un premio valorizzazione di un milione di euro più bonus qualora - come sembra - l'attaccante tornasse alla corte di Stefano Pioli nella prossima stagione. C'è già chi lo vedrebbe bene ora in rossonero.

Tornerà a Milanello a giugno con tutta probabilità — L'ipotesi più probabile è che Colombo faccia rientro alla base a giugno, ma è presto per indicare il suo futuro. Il Lecce, infatti, anche in caso di contro-riscatto da parte del Milan, lo terrebbe volentieri un altro anno in caso di salvezza. Una fatto, ad ogni modo, è certo: in un panorama povero di talenti da area di rigore i suoi progressi calamitano mille attenzioni.

In questa stagione Colombo ha fatto già tre gol, contro Napoli, Udinese e Sampdoria e non ha intenzione di fermarsi. Alla ripresa del campionato se la vedrà con la Lazio di Ciro Immobile: una sfida ed un paragone che lo responsabilizza ulteriormente. Offerto al Milan, Maldini ci pensa: le ultime news di mercato >>>