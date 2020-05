Calciomercato Milan – Loren Moron, concorrenza Napoli e Tottenham

CALCIOMERCATO MILAN – Sono molti i nomi accostati al Milan per l’attacco vista la situazione in bilico che riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Uno di questi è quello di Loren Moron, attaccante del Betis Siviglia. Oltre ai rossoneri, il giocatore piace anche al Napoli, che lo segue da tempo. Ma, secondo quanto riferisce ‘La Razon’, i due club italiani non sarebbero gli unici: negli ultimi giorni anche il Tottenham si sarebbe aggiunto alla corsa per lo spagnolo classe 1993, che ha il contratto in scadenza nel 2020 con i biancoverdi. Per i rossoneri non sarà facile prevalere, la concorrenza si preannuncia tutt’altro che semplice da aggirare. Un’altra squadra inglese è sulle tracce di un altro obiettivo importante per l’attacco: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

