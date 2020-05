Calciomercato Milan – Jovic nel mirino dell’Arsenal: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che Luka Jovic sia un obiettivo del Milan per l’attacco. Con il futuro di Zlatan Ibrahimovic appeso ad un filo, i rossoneri si stanno guardando intorno per un eventuale sostituto, e il nome del serbo è uno dei più gettonati.

La concorrenza intorno a Jovic però potrebbe aumentare nei prossimi mesi. Secondo quanto riferisce ‘The Sun’, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid perché intenzionato a rivoluzionare il proprio reparto offensivo visto il probabile addio di Pierre-Emerick Aubameyang. I rossoneri dovranno dunque tenere gli occhi aperti per non arrivare secondi ad un giocatore che potrebbe essere importante in chiave futura. Intanto Ibrahimovic ha finito la quarantena e potrà ritornare ad allenarsi, continua a leggere >>>

